TJ derruba suspensão da licitação da merenda em Americana

A 7ª Câmara de Direito Público do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) decidiu, nesta semana, acabar com a suspensão da licitação destinada ao fornecimento de alimentos e preparação de merendas nas 49 unidades escolares da rede municipal de Americana.

Na ocasião, o desembargador Fernão Borba Franco acatou um recurso movido pela prefeitura contra a decisão que havia suspendido o processo licitatório.

Franco aponta que, com a suspensão, havia o risco de os alunos, por ausência de contrato válido, ficarem sem merenda no ano letivo de 2024.

“Ademais, a questão poderá ser resolvida por meio de equacionamento econômico financeiro em momento posterior, enquanto que o início do ano letivo já tem data fixa”, diz, em despacho publicado na última segunda-feira.

O secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, afirmou que, agora, o Executivo pode dar sequência à licitação. Antes da suspensão, o processo licitatório estava em fase final de apreciação de recursos administrativos, de acordo com a prefeitura. Ao todo, 14 empresas participaram do certame.

“Nós podemos seguir com o processo com muita tranquilidade”, comentou Ghizini na terça, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Ele também ressaltou que o edital garante a manutenção da qualidade da alimentação servida aos estudantes.

“O edital tem pontos muito claros para dizer que nós temos um cardápio a ser cumprido, com uma qualidade a ser cumprida. Hoje, inclusive, os nossos alimentos têm boa qualidade, porque o cardápio é feito pelas mesmas nutricionistas, pelo menos corpo técnico, que formularam esse edital.”

A licitação tinha sido suspensa pela 3ª Vara Cível de Americana, por meio liminar (decisão que exige cumprimento imediato) concedida no último dia 9.

Análise mais aprofundada

Na oportunidade, o juiz Marcio Roberto Alexandre apontou que, devido à possibilidade de lesão ao erário, há a necessidade de uma “análise mais aprofundada” sobre a legalidade do processo licitatório.

O processo judicial se origina de uma ação popular movida pelo advogado Wilson Gomes, que prometeu recorrer da decisão. O autor disse discordar do despacho da 7ª Câmara de Direito Público, que, segundo ele, se baseou em argumentos inverídicos.

“Não é a melhor decisão para o caso que se está debatendo. No nosso entendimento, os motivos para a liminar [da 3ª Vara Cível] ainda são válidos e devem prevalecer”.