TJ derruba lei que exigia rota e horário em pontos de ônibus

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) declarou esta semana como inconstitucional uma lei municipal de Americana que obrigava a empresa responsável pelo transporte coletivo do município a instalar, nos pontos de ônibus, placas informativas sobre linhas, horários e itinerários.

A norma estava em vigor desde agosto do ano passado, mas o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros só decidiu questioná-la depois que uma reportagem do LIBERAL revelou que ela não estava sendo cumprida.

Publicada em julho do ano passado – quase um ano após a sanção da lei – a reportagem revelou que não havia a sinalização exigida em nenhum local de embarque da cidade. A multa prevista, para o caso de descumprimento, era de R$ 976 por ponto irregular.

Foto: Arquivo / O Liberal

Autor da proposta, o vereador Juninho Dias (MDB) disse, na época, que cobraria ações para o cumprimento do prefeito Omar Najar (MDB). A Utransv (Unidade de Transporte e Sistema Viário) chegou a anunciar que daria início a um processo de fiscalização.

Dez dias depois, a entidade sindical ingressou com a ação no TJ, alegando que o texto era inconstitucional por “vício de iniciativa” (quando um vereador aprova um projeto de competência exclusiva do prefeito) e por gerar desequilíbrio econômico-financeiro no serviço. Uma liminar, concedida logo em seguida, já havia suspendido os efeitos da lei.

O desembargador Evaristo dos Santos Neto, relator da ação, rejeitou o primeiro argumento, mas concordou com o segundo. “A lei acabou por onerar os prestadores do serviço público de transporte coletivo concessionários ou permissionários, afetando o necessário equilíbrio econômico-financeiro a ser observado nos contratos administrativos, em clara violação a preceito constitucional”, diz um trecho do acórdão. A decisão dos desembargadores foi unânime.

Por se tratar de uma ação sobre constitucionalidade, o único recurso disponível para a Câmara de Americana é no Supremo Tribunal Federal. A procuradoria da Casa deve ser notificada nos próximos dias.