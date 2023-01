Tiro de Guerra antecipa data de apresentação dos convocados para 2023

Jovens deverão comparecer à sede do Tiro de Guerra no dia 16 de janeiro

A Junta do Serviço Militar e o Tiro de Guerra de Americana anunciaram nesta terça-feira (3) que a data para apresentação dos convocados inscritos em 2022 e selecionados para se apresentar em 2023 foi antecipada. Agora, os convocados deverão comparecer à sede do Tiro de Guerra no dia 16 de janeiro, às 7h.

Antes, a apresentação estava marcada para os dias 23 e 26 de janeiro. No entanto, o serviço militar realizou uma retificação que antecipou a data. De acordo com o TG, cerca de 284 jovens são esperados para uma entrevista.

O Tiro de Guerra de Americana está localizado à rua Florindo Cibin, 2675, no São Domingos. Os convocados podem obter mais informações através dos telefones (19) 3461-1526 e (19) 3461-8471.