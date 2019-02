Tire suas dúvidas sobre a Área Azul de Americana

O novo sistema de Área Azul de Americana, operado pela Estapar, conta com 2.020 vagas de estacionamento rotativo. O horário de funcionamento é das 9 às 18 horas e das 9 às 13 horas aos sábados. O preço para carros é R$ 2,50 por hora e para motos, R$ 1. O serviço foi implantado nas áreas onde já funcionam a zona azul, como o centro da cidade, por exemplo, e também foi ampliado para outras regiões, como Vila Medon, Vila Pavan, Girassol, entre outros locais.

Como se paga o estacionamento rotativo?

Todo motorista que estacionar em uma vaga precisa comprar os créditos pelo aplicativo Vaga Inteligente da Estapar, disponível de graça para Android e IOS; em um dos 44 terminais de auto-atendimento implantados na cidade – que aceitam cartão de débito e crédito e moedas, sem emitir troco -; ou por meio de cartões que podem ser adquiridos de agentes ou na loja da Estapar, na Rua Rui Barbosa, 509. Para comprar os créditos, é necessário informar a placa e o setor em que o carro está – são 139 setores. Assim que o pagamento é feito, a placa do veículo é inserida num sistema.

– Foi a Estapar que definiu as ruas de abrangência do novo sistema de Área Azul?

Não. O novo sistema foi definido após estudos técnicos elaborados pela Prefeitura de Americana e publicados em decreto em 2016.

– Por que não existe a opção de selecionar permanência de apenas 30 minutos, já que isso existe em outras cidades em que a Estapar opera, como Piracicaba? E por que é mais caro do que nesses municípios?

Não há opção de meia hora porque a Prefeitura de Americana não pediu essa opção no edital. Segundo a Estapar, caso Piracicaba (que tem tarifa de custo menor) fizesse a licitação hoje, o preço provavelmente seria o mesmo de Americana: R$ 2,50 para carros por uma hora.

– Qual o prazo máximo de permanência em áreas de hospitais?

Diferentemente dos setores tradicionais, que é de 2 horas, a permanência máxima é de 4 horas. Em ambos os casos é necessário mudar de setor caso queira continuar estacionado. A Estapar afirmou que está elaborando sugestões para apresentar para a prefeitura para criar outras soluções nas áreas de hospitais devido a reclamações e dúvidas.

– Existe tempo de tolerância?

A nova Área Azul de Americana não prevê um período limite para que o motorista pare no estacionamento rotativo e deixe a vaga sem ter de pagar, como ocorre em shoppings centers, por exemplo. O que a empresa Estapar chama de “tolerância” é na verdade um período de 20 minutos para que o usuário faça o pagamento no parquímetro ou pelo aplicativo de celular.

– Existe a possibilidade de os parquímetros aceitarem cédulas no futuro?

Não.

– As vagas destinadas para idosos e portadores de deficiência que já existiam antes da ampliação da área azul foram mantidas?

A Estapar afirma que a maioria sim, e que não chega a 10% aquelas que tiveram que ser remanejadas por questões estratégicas. Entretanto, devido a reclamações, a Estapar não descarta realizar alterações.

O motorista pode mudar o carro de setor, no período de uma hora, sem ter que pagar a taxa novamente?

Não. O tempo máximo de estacionamento é referente a cada setor.

– Qual a previsão de arrecadação?

Quando o serviço estiver estável, a expectativa é de que o valor gire em torno de R$ 300 mil ao mês.

– Todo o valor arrecadado fica com a Estapar?

Não. A empresa tem direito a 60%. Do restante, 35% será destinado para a Gama (Guarda Armada de Americana), responsável pela aplicação das multas, e 5% será retido para ser utilizado pela Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) para investir em segurança no trânsito.

– Quanto a Estapar ofereceu pela outorga do serviço?

A Estapar venceu a licitação com uma proposta de R$ 1.510.000,00, que já foi paga para a prefeitura. Foto: Editoria de arte / O Liberal

– Como é feita a fiscalização de quem não pagou?

A fiscalização é feito por um veículo de videomonitoramento da empresa e por agentes de trânsito. No caso do veículo, ele precisa passar duas vezes pelo carro para poder abrir a contagem de 20 minutos. O veículo é conduzido por um motorista e o sistema é automatizado, enviando os dados de localização através de GPS. A imagem e o próprio sistema verificam se as placas dos veículos estão registradas. No caso das agentes de campo, não existe a segunda checagem. Uma vez visto que o veículo está irregular, o prazo começa a correr. Se um agente e o carro registrarem a mesma placa, nas mesmas coordenadas, o sistema considera apenas uma.

– Onde estão localizados os terminais de autoatendimento (parquímetros)?

1. Rua Rui Barbosa, 509

2. Rua Vital Brasil com a Rua Gonçalves Dias

3. Rua Primo Picoli com a Julio Prestes

4. Rua Herman Muller com a Primo Picoli

5. Rua Primo Picoli

6. Rua Sete De Setembro

7. Rua Herman Muller com a Sete De Setembro

8. Rua Sete De Setembro com a Golçalves Dias

9. Rua Golçalves Dias com a Fortunato Farao

10. Rua Fortunato Faraone com a Ephipaneo Estevan

11. Rua Capitao Sebastiao Antas com a Campos Sales

12. Rua Washington Luis

13. Rua Doze De Novembro com a Ipiranga

14. Ipiranga

15. Praça Comendador Muller

16. No Heitor Penteado

17. Rua Washington Luiz com a Sete De Setembro

18. Rua Rui Barbosa com a Sete De Setembro

19. Rua Trinta De Julho

20. Rua Dr Candido Cruz Major Redentor

22. Rua Carioba com a Rua Capitão Correa Pacheco

23. Rua Doze De Novembro com a Rua Charles Hal

24. Rua Carioba

25. Rua Alvares Ribeiro

26. Rua Jorge Jones

27. Rua Vieira Bueno com a Trinta De Julho

28. Rua Washingnton Luis com a Rua Joaquim L Matos

29. Dr. Antonio Lobo

30. Mercado Municipal

31. Fernando Camargo

33. Epiphanio Estevan com a Gabriel Idalo

34. R Luis Delbem

35. Presidente Vargas com a Domingos Nardini

36. Fortunato Basseto com a Gonçalves Dias

37. Av Brasil com a Domingos Nardini

38. Prefeitura

39. Praça Do Trabalhador

42. Rua Fernando Camargo, Com Rua Padre Anchieta

43. Itororo

44. Carioba