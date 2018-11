Tiosso deixa câmara para assumir Desenvolvimento Econômico

O vereador Guilherme Tiosso (Pros) foi confirmado nessa sexta-feira como secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Americana. Ele deve ser nomeado oficialmente na segunda-feira, de acordo com o prefeito Omar Najar (MDB). O parlamentar já entrou com o pedido para se licenciar da câmara e sua vaga deve ser assumida pelo suplente Geraldo Fanalli (PRP) – que tenta ganhar a cadeira na Justiça após o titular ter deixado o partido no início do ano.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Omar confirma o aceite do convite que foi ventilado nesta quinta. “O Tiosso já participou de câmara de comércio, e é o que precisamos para procurar novas indústrias, uma área que ele entende. Será nomeado na segunda-feira, porque tem que pedir licença na câmara. Agradeço pelo aceite, e tenho certeza que vai cumprir com as obrigações”, afirmou Omar.

Tiosso agradeceu a oportunidade e disse que o objetivo é fazer Americana “voltar a respirar”. “É uma oportunidade de fomentar a indústria e o comércio da cidade. É um momento difícil para a cidade, temos que gerar emprego, atrair empresas. Americana tem número expressivo de aproximadamente 20 mil desempregados, pessoas que perderam o emprego devido a empresas que perdemos com a crise”, disse o vereador.

De acordo com informações da prefeitura, mesmo sendo secretário adjunto, ele terá autonomia para tomar decisões relacionados ao desenvolvimento.

Nesta quinta-feira, o vereador se ausentou da sessão que aprovou, em primeira votação, o reajuste do IPTU na cidade. A alteração do placar em relação à votação da semana passada se deu por conta da ausência de Tiosso, que havia votado contrariamente ao projeto.

Leia mais detalhes da nomeação na edição impressa do LIBERAL deste sábado (10).