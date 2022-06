Thiago Martins promete deixar câmara no final deste ano

O vereador Thiago Martins (PV) prometeu se licenciar da Câmara Municipal de Americana ao final deste ano, mesmo se não for eleito deputado estadual nas próximas eleições – ele é pré-candidato.

Atual presidente da Casa, Martins afirmou estar disposto a trabalhar na prefeitura depois que deixar o Legislativo. Ele justificou que já fez sua parte como vereador e que buscará novos desafios a partir de 2023. O parlamentar disse já ter comunicado sua decisão ao partido.

Presidente da câmara falou em atuar na prefeitura – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Eu coloquei que não quero mais a câmara, que já fiz a minha parte. Eu tinha o desejo, o sonho, de fazer tudo isso que nós estamos fazendo, que era a mudança, a modernização, prédio novo, estruturado. E, graças a Deus, hoje posso dizer para você que eu me sinto realizado”, disse Martins nesta quarta, durante participação ao vivo no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

A mudança citada por ele ocorreu em março, quando a câmara saiu do prédio do antigo colégio Divino Salvador e se instalou na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam.

Questionado sobre qual cargo gostaria de ocupar na prefeitura, o vereador apontou que não tem um alvo, mas contou que já sugeriu ao prefeito Chico Sardelli (PV) a criação de uma secretaria de mobilidade urbana.

“É uma coisa que a gente tem de discutir muito daqui para frente, porque nós temos o Ministério de Mobilidade Urbana distribuindo dinheiro para vários municípios, e Americana, não tendo secretaria, não recebe”, declarou.

SUBSTITUTO. O primeiro suplente do PV é Pedro Peol, que atualmente exerce a função de secretário adjunto da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário). Caso ele não queira assumir o lugar de Martins na câmara, Gilberto Boby Boby aparece como segunda opção.

A licença permite que Martins fique fora da Casa por tempo indeterminado, com a possibilidade de ele retomar sua cadeira a qualquer momento. No entanto, o parlamentar deu a entender que não voltará mais para a câmara. Seu mandato como presidente termina, justamente, ao final deste ano.