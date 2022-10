Thiago Martins diz que será secretário da Prefeitura de Americana em 2023

Presidente da câmara deu entrevista na Rádio Clube nesta sexta - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O presidente da Câmara de Americana, Thiago Martins (PV), cravou nesta sexta-feira que vai assumir uma secretaria na prefeitura em 2023, mas não disse qual.

Durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), ele afirmou já ter um acordo com o prefeito Chico Sardelli (PV). A administração, no entanto, comunicou que não há nada certo e que vai tratar do assunto em momento oportuno.

“É um acordo que eu tenho com o prefeito, que eu deixo no dia 31 a câmara e assumo alguma pasta da prefeitura. Não vou dizer que vou para a pasta A, para a pasta B, porque não quero trazer nenhum tipo de desconforto para nenhum secretário, nenhum superintendente de autarquia”, declarou o vereador.

Chance

Martins já havia falado sobre essa possibilidade em junho, quando, também na Rádio Clube, prometeu se licenciar do cargo no Legislativo ao final do ano, quando se encerra seu mandato como presidente. Na ocasião, justificou que já fez sua parte como vereador e que buscará novos desafios a partir de 2023.

Uma alternativa era ir para a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), pois ele se candidatou a deputado estadual. Porém, com 13.571 votos, não acabou eleito. Mesmo assim, o parlamentar foi o candidato do PV com maior votação na eleição para deputado estadual.