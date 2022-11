Thiago Brochi se desfilia do PSDB e mira partidos bolsonaristas

Vereador já articulava há tempos sua saída, por conta de desavenças com lideranças locais dos tucanos

O vereador Thiago Brochi, de Americana, anunciou nesta quinta, durante a sessão da câmara, sua desfiliação do PSDB. Em conversa com jornalistas sobre seu futuro partido, ele citou duas siglas bolsonaristas como opção: PL e Republicanos.

Brochi já articulava há tempos sua saída, por conta de desavenças com lideranças locais. Neste ano, inclusive, ele abandonou completamente as pautas do partido.

Vereador Thiago Brochi busca nova sigla – Foto: Arquivo / LIBERAL

Nas eleições, apoiou o agora governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), que era adversário do tucano Rodrigo Garcia, e também fez campanha para dois candidatos a deputado do PL que acabaram reeleitos: o federal Capitão Derrite e o estadual Alex de Madureira.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Alguns vereadores querem falar comigo referente a partido. Então, a partir de hoje, eu começo um diálogo com os vereadores e, principalmente, com os deputados que ajudei a eleger”, disse.

Brochi deixou o PSDB com a anuência do diretório municipal. “Tudo numa boa”, afirmou o presidente local do partido, Roger Willians.