Thiago Brochi diz ter sofrido tentativa de golpe direcionado a políticos

Vereador falou sobre o assunto durante a sessão desta terça - Foto: Câmara de Americana / Divulgação

O presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi (sem partido), afirmou nesta terça-feira, durante sessão do Legislativo, que sofreu uma tentativa de golpe direcionado a políticos.

O criminoso tinha uma foto de Brochi e também sabia informações pessoais dele, como nome, nome dos pais, dados do veículo e número do título de eleitor, segundo o vereador.

De acordo com o parlamentar, o bandido fez ameaças “graves” e exigiu R$ 3,3 mil para não vazar imagens manipuladas que manchassem sua reputação. Porém, após procurar orientação policial, Brochi se recusou a fazer o pagamento.

“Falei com esse lixo por telefone, e ele tentou me intimidar. Eu disse que não faria nenhum tipo de negócio com vagabundo e acabei bloqueando”, disse.

O vereador alertou seus colegas sobre o crime, que teria como foco políticos. Ele apontou que esse tipo de golpe é praticado por pessoas tanto de dentro de presídios quanto de fora. “Espero que eles realmente cumpram suas penas. Vão ser pegos e vão parar com essa historinha de querer subornar homens públicos”, ressaltou.