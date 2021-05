Testes rápidos estarão disponíveis a partir da próxima semana, diz Thiago Martins

Compra dos exames será finalizada nesta quarta; valor deve ficar R$ 350 mil menor do que o previsto

O presidente da Câmara de Americana, Thiago Martins (PV), afirmou em entrevista ao LIBERAL, nesta terça-feira, que os 20 mil testes rápidos comprados pelo Legislativo para detectar o novo coronavírus (Covid-19) estarão disponíveis para a a população a partir da semana que vem. De acordo com o parlamentar, a compra será finalizada nesta quarta-feira e os kits entregues para a Secretaria de Saúde do município em, no máximo, três dias.

“Conseguimos contato direto com o fabricante. O preço está com uma diferença enorme [dos cotados inicialmente] e tem pronta-entrega. Semana que vem, a secretaria já estará tomando as providências para que os testes sejam descentralizados na cidade”, disse.

Cada teste custará no máximo R$ 20. Com isso, a Câmara gastará R$ 350 mil a menos do que o previsto. O dinheiro extra será investido, segundo o vereador, na aquisição de bombas de infusão para administração de medicamentos parenteral e reanimador manual adulto. “Com a economia dos testes, vamos conseguir ajudar atendendo outras necessidades”, disse.

Segundo presidente da câmara, Thiago Martins (PV), contato foi feito direto com o fabricante dos testes, que tem pronta-entrega – Foto: Claudeci Jr. / Câmara de Americana

Os exames serão oferecidos à população em quatro pontos da cidade – Antonio Zanaga, Cidade Jardim, Praia Azul e Parque Gramado -, além da testagem realizada no HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemat Tebaldi.

“Além desses quatro pontos, vamos continuar com o espaço do Hospital Municipal. Nesses cinco pontos será feita a testagem na pessoa que apresentar sintomas. O resultado sai em 15 minutos. Se der positivo, o morador será encaminhado para atendimento médico”, explicou o presidente da Câmara.

Os recursos investidos na compra dos testes bem como nas bombas e reanimadores manuais são provenientes do duodécimo que seriam devolvidos à prefeitura. De acordo com o presidente da Casa, a ação tem como objetivo agilizar o diagnóstico da doença.

“Hoje, se a pessoa chega com sintomas no Hospital Municipal, faz o exame e o resultado demora de oito a 12 dias para ficar pronto. Com o teste rápido, reduzimos este tempo, permitindo o início imediato do tratamento”.