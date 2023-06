Teste do bafômetro rendeu 316 multas na saída da Festa do Peão de Americana

Corporação contou com efetivo de 52 policiais em pontos estratégicos - Foto: PMR - Divulgação

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) aplicou 316 multas por embriaguez ao volante ou recusa na realização do teste do bafômetro nos dois fins de semana da 35ª Festa do Peão de Americana.

A corporação contou com o efetivo de 52 policiais durante as atividades realizadas para o evento, prioritariamente, por meio de pontos de estacionamento ou em locais estratégicos.

O comandante interino do posto da Polícia Rodoviária de Americana, tenente Jaelson Ferreira Nobre explica que houve situações de fila na saída, ocasionada pelo excesso de carros, e também pela grande quantidade de familiares e motoristas de aplicativo que chegavam no mesmo momento, causando congestionamento.

“Houve morosidade, principalmente no primeiro fim de semana recebemos registros de reclamações. Em vários momentos tivemos que fazer a liberação de muitos carros, para dar fluidez no trânsito. Para o próximo ano, estudaremos fazer uma entrada exclusiva para esse tipo de transporte”, diz o comandante.

Segundo ele, para o segundo fim de semana houve o acréscimo de mais efetivo, o que facilitou a fiscalização, que totalizou 10.075 carros durante todo o evento. Dois motoristas acabaram presos por embriaguez ao volante.

TRÂNSITO. Jaelson ainda explica que o policiamento priorizou a sinalização e organização dos veículos para o acesso à rodovia, inclusive com a realização da Operação Direção Segura em três pontos sensíveis, o primeiro a mais de 4 km do acesso principal da festa, para evitar a morosidade no trânsito.

Os outros dois pontos de fiscalização foram implantados nos principais locais de acesso às rodovias Anhanguera (SP-330) e Luiz de Queiroz (SP 304).

“Consideramos que nosso trabalho foi bem-sucedido, pois não foi registrado nenhum acidente nas rodovias por conta do evento”, finaliza o comandante.