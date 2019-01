Terreno próximo de creche vira depósito de entulhos

Um terreno abandonado está servindo como descarte de lixo e entulho e vem preocupando moradores do Jardim das Flores, em Americana. O local fica ao lado da creche Anajá, na Rua dos Lilases, e pertence à prefeitura. A auxiliar de serviços gerais Sandra Cristina Bento, de 35 anos, leva sua filha de um ano e dez meses até a creche e teme o aparecimento de escorpiões no local.

Ela conta que a situação tem piorado nos últimos meses e que diversos pais de alunos já reclamaram do mesmo problema à administração. Foto: Divulgação

O terreno está tomado pelo mato alto, e possui duas quadras, que não são mais utilizadas. “Alguns moradores de lá têm achado escorpião. No dia que passei por lá estava um mal cheiro e tinha um cachorro morto”, contou a auxiliar de serviços gerais.

A Unidade de Praças e Jardins informou à reportagem, por meio da Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Americana, que está na programação a limpeza da área para a próxima semana.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364.