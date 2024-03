Local fica na Rua da Madeira, na esquina com a Rua Mata Ciliar - Foto: Claudeci Junior/Liberal

Uma moradora do bairro Jardim da Mata, na região da Praia Azul, em Americana, está reclamando há mais de seis meses de um terreno particular abandonado e tomado por mato alto na Rua da Madeira, na esquina com a Rua Mata Ciliar. De acordo com ela, o local atrai animais peçonhentos e recebe descarte de lixo e materiais de construção.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A mulher, que pediu para não ser identificada, relata que já abriu quatro protocolos no site da prefeitura, mas até o momento não houve solução. “A prefeitura fala para esperar 15 dias após fazer o protocolo e então aparece que o proprietário foi intimado, mas não houve retorno. Pelo que eu sei, ele prefere pagar a multa do que limpar o terreno.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O aumento de casos de dengue na cidade – na comparação entre os meses de fevereiro de 2023 e 2024, o número subiu de 19 para 84 – preocupa a moradora, que diz tomar os devidos cuidados em sua casa, mas afirma ter medo por conta do terreno abandonado, onde já foram encontradas cobras, aranhas e escorpiões.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A prefeitura foi questionada pela reportagem e informou que o proprietário do terreno já foi notificado pela USU (Unidade de Serviços Urbanos), mas, por se tratar de um local cercado e particular, a administração municipal não pode realizar a limpeza.

*Estagiária sob supervisão de Rodrigo Alonso