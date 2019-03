Terreno no Campo Verde tem animais peçonhentos

A professora Sabrina Espino Prata, de 40 anos, reclama de um terreno da Prefeitura de Americana na Rua José Fogo, no Campo Verde. Ela afirma que o mato está alto e que isso vem gerando o surgimento de animais peçonhentos.

“Hoje eu estava saindo para levar minha filha de sete anos ao dentista, entrou uma cobra cega debaixo do meu portão, me assustou. Aqui na rua a gente tem crianças, e a gente teme pela segurança delas. Hoje foi uma cobra cega, amanhã pode ser um escorpião, podem ser outras coisas”, contou ao LIBERAL. Foto: Divulgação

A reclamante relatou que há seis meses o local está em estado de abandono, com sujeira e mato alto, e que a situação vem atrapalhando até mesmo o tráfego de veículos, já que se trata de uma via movimentada.

A reportagem do LIBERAL questionou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana sobre a questão. A informação é que a UPJ (Unidade de Praças e Jardins) vai verificar o local e incluir no cronograma de serviços.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364.