Terreno de prédio do Divino Salvador teve desdobro aprovado em agosto de 2022

O terreno do antigo prédio da Câmara de Americana teve um desdobro aprovado pela prefeitura em 2 de agosto de 2022. Segundo apurou o LIBERAL, a solicitação foi feita pelos proprietários e separou o estacionamento e a parte construída, sendo que esta última poderá ser tombada após procedimento aberto em dezembro de 2021 pelo Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana).

Área do estacionamento foi separada do restante do imóvel – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

De acordo com o ex-vereador Marco Antonio Alves Jorge, o Kim, o local foi inaugurado nos anos 1950 e teve o Educandário Divino Salvador — colégio de freiras —, a Clínica de Repouso Americana, uma escola de música e o curso de direito do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), antes de abrigar a sede do Legislativo nos anos 2000.

Por conta dessa história e das características arquitetônicas, o presidente do Condepham, Diego Bernardo, afirmou que o prédio tem relevância e reúne elementos necessários para o tombamento. O procedimento, entretanto, ainda necessita de alguns relatórios e pareceres técnicos para ser oficializado.

Ainda conforme a reportagem apurou, devido ao processo de tombamento estar adiantado e ao fato de que se aprovado ele inviabilizaria grandes modificações no prédio, os proprietários solicitaram o desdobro. Desse modo, apenas a parte construída seria tombada e o estacionamento poderia ter construções.

O LIBERAL procurou um dos proprietários, que não quis se identificar e que confirmou a existência do desdobro, mas ele não quis detalhar as ideias e os projetos para a área do estacionamento. Isso, segundo ele, será estudado após a devolução do prédio, realizada nesta sexta.