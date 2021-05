Terreno com mato alto vira alvo constante de reclamações

Um terreno com mato alto na Rua Santos, na altura do número 199, no Parque Novo Mundo, em Americana, se tornou alvo de reclamações e preocupação entre os moradores da vizinhança.

Segundo um empresário de 49 anos, que preferiu não ser identificado, o lote está há seis meses sem roçagem. “A limpeza era feita constantemente, mas, de repente, abandonaram tudo”.

O morador ainda relatou que a filha de 12 anos teve dengue há 15 atrás e que o terreno pode ser o culpado pelos mosquitos da dengue. Segundo ele, “só pode ser dali. “Ela não saiu. Com a pandemia não foi para lugar nenhum” disse ele. E não são só os mosquitos que estão sendo atraídos pelo terreno.

O empresário disse que lagartas andam visitando sua casa e o medo é que animais peçonhentos comecem a aparecer pela vizinhança.

Questionada sobre o assunto, a Prefeitura de Americana não se posicionou ao LIBERAL sobre quais providências seriam adotadas.

