Terreno com mato alto provoca revolta de moradores

O aposentado José Pereira, de 78 anos, reclama de um terreno sujo na Rua Comendador Müller, na Vila Rehder, em Americana. De acordo com ele, há dois meses o local está com mato alto e atrapalha a rotina dos munícipes.

Ao LIBERAL, Pereira, que mora próximo, relata ter encontrado escorpiões em sua casa. “Na semana passada fui no banheiro para lavar a mão, matei um escorpião”, disse. O homem conta ainda que um dos vizinhos chegou a encontrar uma cobra, e atribui o surgimento de animais peçonhentos ao estado em que se encontra o local.

Segundo o aposentado, não é a primeira ocorrência deste tipo no terreno, que já foi alvo do mesmo tipo de reclamações por diversas vezes nos últimos anos.

A Prefeitura de Americana informou, por meio da assessoria de imprensa, que na Rua Comendador Müller existem dois terrenos com mato alto e que os proprietários já foram orientados, “mas a Unidade de Serviços Urbanos emitirá novas notificações”, diz a nota.

