Terreno com mato alto acumula lixo e até animais mortos

Terreno no bairro Bela Vista não é limpo há mais de um ano e moradores já se cansaram de reclamar

Um terreno com mato alto na Rua Romeu Benotto, na altura do número 370, no Jardim Bela Vista, em Americana, tem causado transtornos para os moradores da região.

Terreno no bairro não é limpo há mais de um ano e moradores já se cansaram de reclamar – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com um operador de utilidades, de 36 anos, que mora na região e preferiu não ser identificado, o terreno está há mais de um ano sem receber a roçagem. “A gente luta para limpar, mas não limpam. Não sabemos mais o que fazer”, protesta.

Os moradores da região já tentaram entrar em contato com a prefeitura para pedir pela limpeza do local, mas, segundo o morador, quando ligaram falaram para tratarmos direto com o dono. “Acontece que o proprietário nunca está por lá e não sabemos quem é a pessoa”, explicou.

Além de o mato alto atrair animais peçonhentos para as casas, as pessoas começaram a descartar lixo por lá, e até animais mortos, como gatos e cachorros. “Com certeza a falta de limpeza influencia as pessoas a fazerem o descarte ali”, disse o operador.

Questionada sobre o assunto para saber quais providências poderiam ser tomadas, a Prefeitura de Americana não respondeu sobre o problema do terreno sujo.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.