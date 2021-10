Terreno com lixo acumulado provoca reclamações no Boa Vista

03 out 2021 às 07:54

Terreno acumula lixo e sujeira, o que é motivo de queixas dos moradores do local

Um terreno na Rua Antônio Gaiola, em frente ao número 13, no Residencial Boa Vista, em Americana, incomoda a pedagoga Ana Paula Camargo, de 40 anos, por estar com acúmulo de lixos e entulhos, há algum tempo.

Terreno acumula lixo e sujeira, o que é motivo de queixas dos moradores do local – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo a reclamante, o terreno é um espaço da prefeitura e que está em utilização como berçário de mudas e também para horticultura. Entretanto, há um trecho não utilizado que acumula lixo, entulho e muita sujeira, principalmente de folhas secas das árvores do local.

Quando há muito material, alguns moradores acabam colocando fogo e a fumaça traz mais problemas. “Vem tudo para a minha casa, deixando em risco a saúde das minhas filhas que têm problemas respiratórios e minha sogra, que já é de idade”, disse a moradora.

Como não tem iluminação, Ana Paula ainda reclama que a local é frequentado por usuários de drogas, durante a noite, e para práticas sexuais.

Questionada sobre o assunto, a prefeitura informou que vai providenciar a limpeza do local e fazer uma avaliação sobre a iluminação. A administração reforça que qualquer descarte irregular deve ser denunciado à Gama (Guarda Municipal de Americana) pelo telefone 153.

