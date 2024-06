Terceira edição do Arraiá do LIBERAL supera expectativas

A terceira edição do Arraiá do LIBERAL, realizada na última sexta-feira (21) e no sábado (22), superou as expectativas da organização. Durante os dois dias, o evento contou com grande público em frente à sede da empresa, na Rua Tamoio, na Vila Santa Catarina, em Americana, e recebeu barracas de entidades assistenciais do município, que ofereceram comidas e brincadeiras típicas.

Além de comemorar o aniversário do jornal, que completou 72 anos no último dia 1º, a celebração tem caráter solidário. Isso porque as nove entidades participantes tiveram 100% da renda obtida na festa revertida para a manutenção de suas atividades sociais.

Arraiá do LIBERAL superou expectativa de público e ajudou entidades – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Uma das entidades beneficiadas pelo evento foi a ONG (Organização Não Governamental) Anjos Peludos. De acordo com a presidente, Cristiane Marques, a presença na festa faz com que o fluxo de caixa seja melhor e que a entidade possa investir em melhorias.

“Para nós foi maravilhoso. Todo ano tem sido muito bom para a gente a venda do cachorro quente e do milho. As vendas têm sido maravilhosas, arrecadamos um valor bom, então só temos a agradecer. O arraiá foi nota 10”, celebrou.

“Quando a gente participa, já sabemos que naquele mês vamos ter um dinheiro extra dentro do nosso caixa, que podemos investir em alguma outra coisa que precisamos, mas que não podíamos comprar”, completou Cristiane.

Estrutura maior

O diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani, destacou que o aumento na quantidade de mesas e melhoria na estrutura colaboraram para que o público fosse bem acomodado. Além disso, prometeu uma festa ainda maior em 2025.

Fernando Giuliani durante segundo dia do Arraiá do LIBERAL – Foto: Leonardo Matos/Liberal

“A festa superou as expectativas, a cada ano a gente está aperfeiçoando mais. Colocamos mais mesas, então poucas pessoas não ficaram sentadas, o pessoal ficou bem acomodado. O resultado também foi bom para as entidades e, com certeza, nos próximos anos nós viremos com uma festa maior, com uma estrutura ainda melhor e shows. O Grupo Liberal está satisfeito e vamos fazer mais no próximo ano”, disse Giuliani.

Além da ONG Anjos Peludos, estiveram no Arraiá do LIBERAL as entidades Anjos da Alegria, Rotary Club Americana-Ação, Fraternidade Guardiões da Imaculada, Aephiva, Doulas Primavera, Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais), a Quase Paróquia Santa Rita de Cássia, assim como a Missão Jeito de Ser.