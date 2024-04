Terceira edição do Arraiá do LIBERAL ocorre nos dias 21 e 22 de junho

A terceira edição do Arraiá do LIBERAL já tem data definida. Neste ano, a festividade acontecerá nos dias 21 e 22 de junho, em frente à sede do Grupo Liberal – na Rua Tamoio, 875, Vila Santa Catarina -, em Americana. O evento tem o objetivo de ajudar entidades beneficentes da região.

Na manhã da última sexta-feira (26), houve uma reunião entre a direção do Grupo Liberal e as nove entidades que estarão presentes no Arraiá deste ano.

Reunião decretou que Arraiá do LIBERAL terá a participação de nove entidades – Foto: Rodrigo Alonso/Liberal

Além da confirmação dos nomes, o encontro definiu detalhes da estrutura do evento, que contará com barracas e palco, e produtos que estarão disponíveis ao público.

Farão parte da festividade a AEPHIVA (Associação Ecumênica de Promoção Humana, Inclusão e Valorização de Americana), Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Anjos da Alegria, Anjos Peludos, Rotary Club Americana Ação, Doulas Primavera, Fraternidade Guardiões da Imaculada, Missão Jeito de Ser e Quase Paróquia Santa Rita de Cássia.

Da mesma forma que nas edições anteriores, as entidades serão responsáveis pelas comidas típicas. Assim, toda a renda obtida nas barracas será voltada para a manutenção dos atendimentos assistenciais.

No ano passado, cerca de 7,5 mil pessoas estiveram presentes ao longo dos dois dias de arraiá. O evento contou com música ao vivo, comidas e brincadeiras típicas, assim como o tradicional Show de Prêmios. Mais uma vez, a festa terá todos esses elementos.

Arraiá do Liberal – Foto: Arquivo / Liberal

Arraiá do LIBERAL no calendário

Em março deste ano, o evento foi aprovado na câmara para integrar o calendário oficial de Americana. Além do viés solidário, que foi de suma importância para o reconhecimento na programação do município, o Arraiá do LIBERAL comemora o aniversário do grupo, que é celebrado no dia 1º de junho.

O diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani, comentou sobre o caráter solidário da festa. “É uma proposta do Grupo Liberal, de fazer essa ação social, entre outras que nós fazemos, e isso tudo foi inspirado em NQI (Notícias Que Inspiram), que é nosso projeto de fazer algumas parcerias em causas diferentes”, disse.

“Para nós da diretoria do Grupo Liberal, é uma satisfação fazer o Arraiá. A gente sempre agradece a todos os voluntários do jornal, porque, quando a gente fala da ação, a maioria das pessoas se engajam e querem fazer o evento. Isso nos dá muita gratidão”, afirmou Giuliani.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso