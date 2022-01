Terapeuta cria grupo de apoio para acolher vítimas de abusos psicológicos

Reuniões ocorrerão uma vez por semana na Igreja Presbiteriana, no centro de Americana; primeiro encontro será nesta sexta-feira

Com o objetivo de ajudar vítimas de abusos psicológicos, morais e emocionais, a terapeuta integrativa Jackeline Souza criou o grupo de apoio gratuito “Está tudo bem agora”.

Os encontros do projeto começam nesta sexta-feira (21) e não é necessário inscrição, basta comparecer ao local. As reuniões serão semanais, sempre de sexta-feira, das 19h30 às 20h45, na Igreja Presbiteriana, no Centro, em Americana.

De acordo com a terapeuta, a ideia do grupo surgiu a partir de relatos das vítimas que atende, mas só foi possível colocá-lo em prática após o avanço da vacinação contra a Covid-19.

A inauguração do grupo acontece especialmente neste mês, quando é celebrado o Janeiro Branco, período em que há maior conscientização sobre as questões relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas.

Jackeline Souza teve a ideia de criar o grupo de apoio a partir de relatos de seus pacientes – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“Esses abusos ocorrem de forma silenciosa e podem acontecer no trabalho, no ambiente de estudos – escola ou faculdades -, mas o principal local é dentro da própria casa, e a maioria dos agressores são os próprios pais ou companheiros”, relatou Jackeline sobre a situação.

As vítimas desses abusos podem desenvolver, segundo a terapeuta, transtorno de borderline, depressão, síndrome do pânico, alcoolismo, dependência química, compulsão por comida, entre outros transtornos.

“Eu sei o estrago que esses abusos podem causar na vida de uma pessoa. Os abusos são tão grandes que a pessoa acaba normalizando e quando ela se dá conta, já está em depressão profunda e realmente à beira de um suicídio”, acrescentou.

As reuniões serão abertas para vítimas de qualquer idade e acontecerão em formato de depoimentos, ou seja, quem quiser poderá contar a sua história, gerando uma identificação nas outras pessoas.

“A energia de uma pode ajudar a curar a energia de outra. O momento em que elas decidirem seguir em frente, está tudo bem. Elas podem recomeçar a vida delas”, concluiu.