Tentativa de furar fila de posto vira confusão em Americana

Em um posto sem bandeira na esquina da Avenida São Jerônimo com a Rua Alemanha, no bairro São Domingos, em Americana, a fila seguia até o balão da avenida, numa extensão de 500 metros, e ainda dobrava a Rua Espanha na noite desta sexta-feira (25). A reportagem presenciou uma discussão. Um homem que iria entrar no posto pela Rua Alemanha, furando a fila, tomou uma bronca de um dos funcionários.

“Por isso que esse Brasil não vai pra frente”, disse o funcionário. Iniciou-se um bate-boca entre os dois homens do carro e o funcionário do posto. “Você tá me chamando de burro”, dizia o passageiro do veículo. Uma mulher que estava no carro acalmou os ânimos dos dois, dizendo que o funcionário estava trabalhando e que ainda estava “na razão”. Outro funcionário interveio e o carro foi embora. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Postos em algumas das principais avenidas da cidade, como Brasil, Nossa Senhora de Fátima, Amizade, Nove de Julho, Carmine Feola, Cillos e Campos Salles estavam com as bombas secas na noite desta sexta. Alguns ainda mantinham as luzes acesas e funcionários no local, enquanto outros estavam completamente apagados.

O posto na esquina da Rua Gonçalves Dias com a Rua 30 de Julho, que lotou no dia anterior e foi palco de uma briga, já estava fechado na noite desta sexta. O dono contou que, de novo, houve um bate-boca no local por causa de um fura-fila.