Tenor César Camargo realiza apresentação no Lar dos Velhinhos, em Americana

Sem receber visitas desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), em março do ano passado, os idosos que moram no Lar dos Velhinhos São Vicente de Paula, em Americana, foram presenteados na tarde desta sexta-feira (7) com uma apresentação especial do tenor americanense César Camargo.

https://liberal.com.br/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Video-2021-05-07-at-17.49.37-1.mp4 Apresentação do tenor César Camargo no Lar dos Velhinhos – Imagens: Marcelo Rocha / O Liberal

O músico atendeu ao convite da vice-presidente da instituição, Elis Regina Ferreira da Silva, que teve a iniciativa pensando em uma maneira de combater a solidão e trazer um pouco de amor e carinho aos moradores do lar.

“A rotina do lar mudou muito por conta da pandemia. Nossos passeios externos, visitas de familiares e voluntariado, tivemos que suspender todas essas atividades. A gente está em um período de adaptação com os idosos porque os voluntários fazem toda diferença dentro da instituição. Eles contam história, jogam xadrez, baralho, dão aula de computação, atividades de artes, tudo isso foi suspenso”, disse a coordenadora da instituição, Joyce Tatiane Possari Moreno.

De acordo com ela, serviços como corte de cabelo e manicure, antes realizados por voluntários, hoje são feitos pelos próprios colaboradores.

“O cabelo é a vice-presidente que corta ou algum dos funcionários que têm habilidade. A terapeuta educacional faz o trabalho de artes, música, atividades cognitivas. Fazemos de tudo para tentar amenizar o sofrimento deles, estão todos cansados. Hoje, uma ida ao médico é um passeio”.

Tenor afirmou que tem ligação com a história do Lar dos Velhinhos – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal (2)

A presença do tenor, segundo Joyce, foi uma homenagem às idosas pelo Dia das Mães e também uma maneira de trazer um respiro para eles. “Pensamos com carinho no que podia ser feito e de maneira que respeitasse às medidas sanitárias”, afirmou.

Os idosos assistiram à apresentação na parte externa do lar e o tenor, acompanhado de outros músicos, permaneceu na entrada da instituição, separado por uma grade.

Idosos estão sem receber visitas desde março do ano passado, em função da pandemia – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal (14)

Para César Camargo, foi um momento especial. “Minha história com o lar é muito antiga. Meu tio foi presidente por muitos anos na minha adolescência, então já vinha participar de projetos, mas ainda sem cantar. Minha família toda é vicentina, eu sou vicentino. E quando a Regina me escreveu fazendo esse convite, dizendo que era para o Dia das Mães, aceitei na hora, porque pra mim é muito especial a relação que tenho com eles, é um lugar muito familiar”, declarou.

O Lar São Vicente de Paula tem 31 idosos com idade entre 60 e 97 anos. Todos já foram imunizados contra o novo coronavírus (Covid-19), bem como os colaboradores que trabalham na instituição.