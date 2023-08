“Nosso plano é continuar aquilo que colocamos no papel para a cidade de Americana”, diz o chefe de Executivo - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Filho de imigrantes italianos, Chico Sardelli (PV) afirma ter uma “gratidão de amor” por Americana, cidade onde nasceu e, hoje, ocupa o cargo de prefeito.

Antes da política, porém, o atual chefe de Executivo deixou marcas como empresário e fez história como presidente do Rio Branco, que, sob seu comando, conquistou seu primeiro acesso à elite do futebol estadual.

Ele classifica sua passagem pelo Tigre, inclusive, como seu momento de maior destaque e como o divisor de águas que o despertou para o meio político.

Em entrevista ao LIBERAL, o prefeito relembrou sua trajetória e também contou como foi chegada de seus pais ao município.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nessa história, há até um casamento feito à distância, por meio de procuração, pois o pai de Chico, Vincenzo, já morava no Brasil e não tinha condições financeiras de voltar à Itália para casar, e sua mãe, Teresa, ainda estava em solo italiano e também não podia viajar naquele momento. Mas, no fim, ambos se uniram e fincaram raízes em Americana.

LIBERAL – Como começou sua história em Americana?

CHICO SARDELLI – Sou filho de imigrantes de italianos que escolheram aqui, o Brasil, para morar. Meu pai veio com 16 anos para cá e se instalou na cidade de São Paulo. O tio dele, que o trouxe, faleceu 15 dias depois que o trouxe para cá. Ficaram só meu pai e o irmão dele. Aí eles tiveram de sair, porque a tia não tinha como sustentar a família dela mais o meu pai e meu tio. Então, eles foram para Osasco, onde, numa olaria, conheceram um empresário de Americana. Ele disse: “Vão para Americana, porque lá tem colônias italianas que acabaram de chegar”. Meu pai e meu tio pegaram um domingo e vieram para a cidade de Americana.

E foi indo, até que meu pai pediu minha mãe em casamento. Eles namoravam quando ele saiu da Itália. Mas, naquele tempo, ao olhar para uma pessoa no sul da Itália, você já está comprometido. Então, ele veio para cá namorando ela. Naquele tempo, eram 30 dias para receber as cartas que ele mandava. Numa delas, ele pediu a minha mãe em casamento. Só que meu avô, na Itália, pai da minha mãe, disse que ela não sairia de lá se não estivesse casada. Meu pai falou que não tinha dinheiro para voltar. Aí fizeram o casamento por procuração. Meu pai, aqui no Brasil, foi ao cartório em Americana. E lá o pai do meu pai, meu avô, foi quem conduziu a minha mãe até o altar e colocou a aliança nela para que ela pudesse sair casada de lá. Depois de dois meses, ela veio para o Brasil.

Chico relembrou sua trajetória em entrevista ao LIBERAL – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Nasci no bairro Cordenonsi. A minha mãe começou a costurar em casa, aí nasceram as Confecções Itália, que depois se transformaram nas Confecções Sardelli, e eu dei continuidade. Crescemos relativamente bem, graças a Deus. Depois, na primeira crise de 1992, não teve como competir com as malhas asiáticas. Aí tive uma ideia e socializei a minha empresa. Eu a dividi em 94 lojas, que compõem a Via Direta, o shopping das fábricas. Depois, fui diretor de futebol do Rio Branco, fui diretor de árbitro, fui presidente do Rio Branco, ajudei a levar o time à primeira divisão. Foi quando despertei para a política.

Na sua visão, o quanto você já contribuiu para Americana?

Eu dei a minha contribuição como empresário, gerando emprego e renda, e tenho uma gratidão de amor que nunca imaginei. Não fui nem vereador. Na primeira eleição que disputei, a cidade reconheceu um trabalho que, até então, nem eu sabia que era reconhecido dessa forma na comunidade. Então, só tenho a agradecer. E acredito que o mais forte mesmo foi o Rio Branco, que me despertou para o mundo.

O que fez a prefeitura pensar no slogan “Americana voltou a sorrir”?

Se nós voltarmos nos últimos três anos, tivemos uma pandemia que abalou o mundo, como abalou a cidade de Americana. O Omar [Najar, seu antecessor na prefeitura] passou as dificuldades dele, nós também passamos as nossas. Mas, depois, veio o cancelamento das restrições. A partir daí, os eventos começaram a acontecer, seja no teatro, seja no esporte, seja no dia a dia, seja com os 10 mil empregos que nós geramos desde o início do nosso mandato, postos de saúde sendo abertos, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas sendo aberta, o tomógrafo voltando a funcionar. Tudo isso nos dá motivo de alegria, e eu sinto isso quando converso com as pessoas. Então, Americana voltou a sorrir.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

É em função da vida efetivamente do americanense, que estava com muito baixo astral. A autoestima estava prejudicada por esse isolamento que a sociedade teve naquele momento de dificuldade. Por isso, não tenho dúvida. Americana voltou a sorrir pelo Gigantão, pelo esporte, pela saúde, com reformas no Hospital Municipal. Voltou a sorrir pela Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), porque hoje nós temos tratamento de câncer em Americana. Tudo isso faz com que o americanense sinta que algo de diferente está acontecendo na cidade. Foi elevada a autoestima da população.

Agora, com o fim da pandemia, quais são os planos?

Nosso plano é continuar aquilo que colocamos no papel para a cidade de Americana, cumprir as nossas metas. Estamos ouvindo muito, vendo aquilo que nós colocamos no papel para entregar para a cidade de Americana e estamos nos esforçando o máximo possível. Americana terá todos os postinhos [de saúde] reformados até o final do nosso mandato, em 2024, e aquilo que for necessário.

Como você quer ser lembrado na história de Americana? Qual legado você quer deixar?

O legado é de uma administração que também colocou seu tijolinho na história, principalmente na saúde, educação e desenvolvimento econômico, que são as nossas bandeiras. E não faço nada mais do que a minha obrigação. O povo me elegeu acreditando na nossa plataforma, e nós estamos trabalhando para atender a necessidade e a expectativa da população.