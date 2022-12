Temporal volta a causar alagamentos e estragos em vias e casas de Americana

As enchentes se tornaram comuns para os moradores das ruas São Jorge e Santo Onofre, no São Manoel, em Americana. Nesta segunda-feira, após um temporal de 37,4 mm de chuva, elas voltaram a causar estragos nas residências de cerca de 15 famílias que moram na região. Outros pontos da cidade, com as avenidas Brasil e da Saúde, também registraram alagamentos.

A reportagem do LIBERAL esteve no São Manoel e foi abordada, logo de cara, por um moradora revoltada com a situação. Aos gritos, ela dizia que cesta básica “não adiantava nada” e que “ninguém faz nada para resolver isso”, se referindo às doações feitas pela Defesa Civil e pela Secretaria de Assistência Social de Americana na última tempestade, quando também foram registrados estragos, em novembro.

Avenida da Saúde teve enchente mais uma vez – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Os irmãos Bianca Aguiar, de 33 anos, e Brayan França, de 20, perderam um rack da sala de estar, que tinha sido doado para eles há pouco mais de uma semana. Todos os cômodos da casa foram atingidos.

O mesmo aconteceu com a dona de casa Leonilda de Oliveira Leite, de 60 anos, que viu o seu quarto virar uma piscina. Ela instalou há dez dias quatro placas de ferro em sua casa, que custaram R$ 2 mil, para tentar evitar a enchente, mas não resolveu.

Bianca Aguiar mostra parte dos estragos causados em sua casa – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A Defesa Civil esteve no local para atender os moradores e calcular os prejuízos. Segundo o coordenador do órgão, João Miletta, ainda há alguns móveis que podem ser doados aos afetados. Além disso, os laudos sobre as ocorrências no São Manoel estão sendo enviados diretamente ao Executivo.

“O próprio prefeito me liga para saber o que está acontecendo e eu sei que eles estão fazendo reuniões para tentar resolver o problema. É preciso encontrar uma solução, porque senão vai continuar alagando”, afirmou Miletta.

MAIS CASOS. Outras regiões de Americana também foram afetadas pelo temporal. A Avenida Brasil teve alguns pontos de alagamento e a Avenida da Saúde ficou intransitável. A situação foi normalizada cerca de 30 minutos após o término da chuva.

Os residentes da favela do Zincão, no Parque da Liberdade, também foram prejudicados pela enchente. Raquel Ramos Ribeiro, de 35 anos, mora em uma das casas com mais três filhos e se escondeu no quarto durante a tempestade. Depois, ela usou uma enxada para retirar o barro que entrou em seu barraco.

Já a comerciante Venina Perez, 63, solicitou a presença da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros – que foram até o local. Aos prantos, ela pediu ajuda aos oficiais. Um recenseador do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que trabalhava na região, confirmou às autoridades o cenário de emergência.

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), nesta terça-feira a expectativa é de novas pancadas de chuva, pela aproximação e passagem de uma frente fria.

No entanto, a partir da noite desta terça, o tempo deve começar a firmar, sendo que para quarta e quinta não há previsão de chuvas.