Temporal provoca pontos de alagamento e queda de árvores em Americana

O temporal que ocorreu entre a noite desta quinta-feira (18) e a madrugada desta sexta (19) provocou pontos de alagamento e derrubou árvores em Americana. Não há informações sobre feridos. Há previsão de que haja novas pancadas de chuva e temporais nesta sexta.

A chuva chegou com intensidade à cidade por volta de 22h nesta quinta. A região da Rodoviária de Americana e da Avenida da Saúde foi uma das afetadas pelo alto volume de chuva. O local teve pontos de alagamento.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta, o município registrou 62mm de chuva, volume considerado alto.

Outros pontos históricos voltaram a ser afetados, como a Rua Diogo de Faria e a região do bairro Jardim Nossa Senhora do Carmo, em ruas próximas ao condomínio Americana Gardens. Vias como a Avenida Brasil, a Avenida Bandeirantes e a Avenida Paschoal Ardito também tiveram trechos com alagamentos.

Além do alto volume de chuva, o temporal também atingiu a cidade com ventos fortes. Houve ao menos três quedas de árvore, segundo a Defesa Civil. No Vale das Nogueiras, uma árvore caiu sobre um VW Fox que estava estacionado na Rua Hameletto Pigatto. Ninguém se feriu.

Leia mais

Previsão é de mais chuva na região

O Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, prevê novas pancadas de chuva e temporais nesta sexta-feira.

“A previsão para a sexta-feira é de nebulosidade variável, com períodos de predomínio de sol a parcialmente nublado pela manhã e aumento de nebulosidade no decorrer do dia, sendo esperadas já a partir do final da manhã pancadas de chuva e, principalmente, temporais associados à chuvas intensas e volumosas, grande incidência de descargas elétricas e possibilidade de fortes rajadas de vento (da ordem de 70 km/h ou superiores), não se descartando ocorrências de granizo”, informa o Centro.