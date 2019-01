Temporal destelha barracões usados pela Aequotam

Um dia após o início das atividades de 2019, um temporal destelhou três dos cinco barracões da Aequotam (Associação de Equoterapia de Americana), no último final de semana. É a terceira ocorrência seguida a danificar as instalações da entidade, localizada na Fazenda São Jerônimo. Em setembro de 2016, um incêndio de grandes proporções destruiu os mesmos barracões e em janeiro de 2018 eles foram destelhados pela primeira vez.

“Mais uma vez vamos procurar formas para superar isso e conseguir refazer tudo. Estou procurando parceria, pessoas que nos ajudem”, disse o presidente Eris Camilo Bordignon. A Aequotam existe há 7 anos. Ela atende crianças e adultos portadores de necessidades especiais que se beneficiam da equoterapia (terapia que utiliza cavalos). Todo o atendimento é gratuito e feito por uma equipe de 30 voluntários.

Depois da pausa do final do ano, a atividade foi retomada no sábado, dia 19. No domingo à noite aconteceu o estrago. Além do telhado, os prejuízos incluem equipamentos utilizados durante a terapia e parte da alimentação destinada aos cavalos. Nenhum animal se feriu. “A chuva molhou equipamentos, as mantas especiais usadas na terapia e ração. Estamos tentando recuperar o que dá”, detalhou o presidente.

Bordignon informou que ainda está fazendo o levantamento das perdas, mas estima que possam chegar a R$ 40 mil. “Até pegar fogo nunca tinha acontecido nada”, lamentou. Nas vezes anteriores, a Aequotam contou com a ajuda da comunidade e da iniciativa privada para superar as dificuldades e recuperar os barracões. Apenas com o incêndio, o prejuízo ficou em torno de R$ 250 mil.

A entidade não possui fins lucrativos. As pessoas atendidas com a equoterapia não pagam pelo atendimento. Elas chegam até a entidade através de encaminhamento médico ou procura espontânea. A fila de espera para atendimento está em 20 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos. Apesar das três ocorrências, a entidade nunca cogitou interromper o atendimento. “Não podemos parar. As pessoas que atendemos precisam mais que nós”.

A Aequotam aguarda a emissão das licenças de funcionamento para iniciar a campanha visando a construção da futura sede. A área ocupada atualmente é particular e como será loteada, a entidade tem até o final do ano para deixar o local. Ela mudará para uma área de 33 mil metros quadrados, localizada entre os bairros Nova Carioba e Jaguari.

O terreno pertence ao município, mas a Aequotam conseguiu concessão municipal para utilizá-lo por um período de 20 anos. Segundo o presidente Eris Camilo Bordignon, a entidade montará um complexo para atendimento no novo espaço e espera, inclusive, ampliar o número de pessoas atendidas com a equoterapia.