Temporal derruba árvores e provoca estragos em Americana

O temporal que atingiu Americana na tarde desta sexta-feira (10) provocou estragos em pontos da cidade. Houve registros de quedas de árvores e destelhamento de imóveis, além de queda de energia.

Coqueiro caiu em frente ao Centro Médico – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Cobertura metálica caiu na Cidade Jardim – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Cidade Jardim também registrou estragos – Foto: Arthur Paião / Divulgação

No cruzamento entre as ruas Primo Picoli e Princesa Isabel, próximo ao Centro Médico, no Centro, um coqueiro caiu sobre a fiação da rede de energia elétrica. A Defesa Civil foi até o local. Ninguém ficou ferido.

Ainda nas proximidades, na Avenida Brasil, semáforos pararam de funcionar após o temporal.

Na Cidade Jardim, a cobertura metálica de uma mercearia foi arrancada pela força do vento e ficou pendurada nas árvores, na Rua das Hortências. No Parque Novo Mundo, também houve queda de árvore na Rua Ibitinga.