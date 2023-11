Ao menos cinco estabelecimentos comerciais localizados na região do Parque Universitário e do Parque Novo Mundo, em Americana, registraram danos no final da tarde desta quinta-feira (9), devido ao temporal. Ninguém ficou ferido.

Na Avenida Cillos, as janelas de blindex de uma loja de estofados, que fica na altura do número 4.108, foram ao chão com a força do vento. Com o impacto, o teto de gesso desabou em cima dos sofás e móveis. O capô de um veículo do proprietário da loja também ficou destruído.

Teto de loja desabou após vidros quebrarem nesta quinta – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Na mesma via, mas do lado oposto, no cruzamento com a Avenida Fanny Olivieri, o Raquetes Clube teve o alambrado da quadra de beach tennis parcialmente arrancado. Segundo o proprietário do local, Flávio Feitosa, o alambrado estava reforçado com “mãos francesas” de ferro e, mesmo assim, foi arrancado.

“Foram 10 ou 15 minutos muito intensos, nunca tinha visto algo parecido. Aterrorizante”, afirmou.

Por conta dos estragos, um torneio de raquetinha programado para esta sexta-feira (10), a partir das 19h, provavelmente será cancelado.

Raquetes Clube teve alambrado destruído – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Na Avenida Fanny Olivieri, na esquina de frente com o Raquetes Clube, o Bar e Espetaria Pé na Areia teve todas as janelas blindex destruídas pelo vento.

“Foi assustador, depois que as janelas foram ao chão, a estrutura começou a balançar. Nos abaixamos [ela e o marido] e nos escondemos em um canto até a chuva passar”, desabafou Ruana Oliveira, proprietária do local.

Destruição na região do Parque Universitário, em Americana – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Na Avenida Gioconda Cibin, no Parque Universitário, o proprietário do Bike Hotel, Fábio Guidolin, e alguns clientes tiverem que se esconder dentro de um container quando as cadeiras, mesas e toldos começaram a ser arremessados.

“O vento começou às 17h35 e durou 10 minutos. Foi desesperador. Nunca tinha presenciado algo do tipo. Realmente, pensamos no pior”.

Ele estima um prejuízo de mais de R$ 25 mil, uma vez que os toldos foram destruídos, bem como parte dos alambrados da quadra de beach tennis.

Uma árvore caiu na Avenida Campos do Jordão, no Parque Novo Mundo – Foto: Valéria Malagutti Vicentini

Uma academia ainda não inaugurada, em frente ao Bike Hotel, também teve uma das janelas de blindex destruída pelo vento.

Coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta, disse que tomou conhecimento das ocorrências, mas o órgão não recebeu nenhum chamado.