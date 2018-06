TEMPO REAL: Julgamento do assassino da família Tempesta

O LIBERAL acompanha nesta quinta-feira, no Fórum de Piracicaba, o júri popular do mecânico Celso Pereira de Assis, de 44 anos. Ele é acusado de ser o mentor e o executor da família Tempesta, em crime que chocou Americana em janeiro de 2009. Robson Tempesta, de 39 anos, e a mulher dele, Ana Paula, então com 33, foram mortos a tiros na casa onde moravam. As filhas do casal, Camila, de 8 anos, e Laura, de apenas 1 ano e meio, foram sequestradas e mortas por asfixia. Apesar de ter ocorrido em Americana, o caso será julgado em Piracicaba. O “desaforamento”, termo jurídico para a transferência do júri de uma comarca para a outra, foi determinado justamente por conta da repercussão que o caso teve na cidade. O objetivo é manter a isenção dos jurados.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

11h05

Promotor Luciano Coutinho compara Celso a assassinos notórios como Champinha e o Maníaco do Parque: “São pessoas ruins, cheias de maldade”.

10h42

Julgamento entra em um pequeno recesso e em breve deve ser iniciada a fase de debates entre acusação e defesa. Mais nenhuma testemunha deve ser ouvida.

10h40

O interrogatório do Celso durou menos de 10 minutos. Ele disse que não se recorda de nenhum dos fatos pelos quais é acusado. Disse também que não se lembra das vítimas e nem quem elas são. Em seu depoimento, afirmou que toma diversos remédios para tratamento psiquiátrico, porque ouve vozes.

10h29

O mecânico Celso Pereira de Assis começa a ser interrogado.

10h28

Defesa questionou os dois investigadores sobre a mãe do réu. O advogado queria saber se ela havia mencionado uma internação do filho por problemas psiquiátricos, em uma clínica em Hortolândia. Ambos afirmaram não se recordar.

10h24

“Foram feitas várias interceptações telefônicas. Ele chegou a simular um desaparecimento para não ser ouvido”, alega o investigador.

10h20

Investigador Valdir Carvalho é a segunda testemunha a ser ouvida

10h15

“Bruno Palumbo, outro réu do processo, disse aos policiais que Celso planejava alegar insanidade para que fosse transferido para um hospital e planejar uma fuga”, disse o investigador Carlos Caires.

10h

Investigador Carlos Caires é a primeira testemunha a ser ouvida: “Assim que ocorreu o crime foi feito um exame preliminar de vestígios de pólvora na mão do suspeito (Celso). Como a arma do crime foi uma pistola e nem sempre deixa vestígios, acabou dando negativo e ele foi liberado. Acredito que, aquela altura, as crianças ainda estavam vivas”.

9h40

O Júri foi sorteado. Conselho de sentença será composto por cinco mulheres e dois homens, e o juiz concede prazo aos jurados para leitura do processo.

9h20

O juiz Luiz Antônio Cunha presidirá o julgamento. Já estão em plenário o promotor de Justiça Luciano Coutinho, responsável pela acusação, e o advogado de Celso, João Batista de Lima Rezende. Celso está algemado no banco dos réus e usa um uniforme da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária).

9h

Começa o júri popular. A primeira etapa é a escolha dos jurados. Serão sete. Após essa fase, começam os depoimentos de testemunhas. Como o processo corre em segredo de Justiça, o LIBERAL não teve acesso aos nomes das pessoas que serão ouvidas em plenário, mas o Código de Processo Penal determina que sejam ouvidas primeiro as de acusação e, sem seguida, as de defesa. O último depoimento é o do próprio réu.