Tempo frio aumenta procura por acolhimento em abrigo de Americana

O frio intenso dos últimos dias fez com que a procura por abrigo gratuito no Centro de Acolhimento de Americana, na região da Praia Azul, aumentasse. Entre terça-feira (29) da semana passada e esta segunda-feira (5), 13 pessoas em situação de rua foram acolhidas pela instituição, totalizando 44 atendidas atualmente.

Com o tempo mais frio, moradores de rua buscaram acolhimento – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Segundo a Secretaria de Assistência Social e de Direitos Humanos de Americana, o número de acolhidos é muito relativo. “Geralmente, se acolhe em média entre cinco e sete pessoas por semana e na última semana foram 12 encaminhados ao abrigo masculino e um ao feminino”.

As pessoas acolhidas ficam dentro do espaço em que a Associação Vinde a Luz está instalada, na Rua Pará, no bairro Monte Carlo, na região da Praia Azul. A entidade faz em parceria com a prefeitura o acolhimento dos moradores.

As pessoas que procuram pelo local recebem condições para alimentação, higiene, sono, lazer, possibilidades de inclusão produtiva e até transporte para outras cidades onde tenham referências familiares. Não existe um período mínimo de permanência. Atualmente, o centro de acolhimento tem capacidade para abrigar 68 pessoas.

Vacinação dos moradores de rua

A cidade de Americana recebeu, nesta terça-feira, 4.275 doses da vacina da Janssen (dose única) para moradores com idade entre 37 e 39 anos, além da população em situação de rua. A estimativa da prefeitura é que entre 150 e 200 doses sejam destinadas para abrigados ou pessoas em situação de rua.

De acordo com a prefeitura, o esquema vacinal da população em situação de rua ainda sendo definido junto com a Secretaria de Assistência Social.