Tempestade derruba árvores e causa estragos em Americana

Árvore caiu e destruiu telhado da entrada de um campo de futebol na Praça Maria Sacoman, no Cariobinha – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Uma tempestade que atingiu Americana por volta das 13h30 desta terça-feira (20) derrubou árvores e causou estragos em diversos pontos da cidade. Alguns carros ficaram danificados por conta das quedas, principalmente de galhos. Ninguém se feriu.

A Defesa Civil do município foi acionada para atender às ocorrências. Ainda está sendo contabilizado o número de árvores que caíram, mas, segundo a corporação, foram 11,4 milímetros de precipitação em cerca de 15 minutos. Embora a quantidade seja pequena, a chuva veio acompanhada de ventos fortes, responsáveis pelos estragos.

Na Praça Maria Sacoman, no Cariobinha, onde tem um campo de futebol utilizado pela escolinha CT Torino e onde também fica a sede da equipe amadora do Esporte Clube São Manoel, uma árvore de grande porte caiu e atingiu a telha que fica na entrada do campo.

No momento em que a árvore foi derrubada pelo vento, quatro homens, entre eles o treinador do CT Torino, Rafael Roberto Silva, de 32 anos, aguardavam a chegada das crianças para o treino, marcado para as 14h30. Eles conseguiram se abrigar em um banheiro, mas se assustaram com a situação, já que a árvore caiu justamente ao lado do bar e dos sanitários. O treino foi cancelado.

O presidente do CT Torino, Adriano Cappetta, de 56 anos, contou que a árvore já tinha passado por avaliação, pois corria risco de cair. O mesmo foi relatado pelo presidente do São Manoel, Nilton dos Santos, de 68. Ambos pediram melhorias no campo e na praça, citando como exemplo o banco de reservas do campo, que não tem cobertura devido a uma tempestade que aconteceu recentemente.

Nissan Versa de cor branca foi atingido por coqueiro no Parque Nova Carioba – Foto: Defesa Civil de Americana/Divulgação Veículo no Vale das Nogueiras foi atingido por árvore – Foto: Defesa Civil de Americana/Divulgação

Já na Rua Manoel Moreno Mostaço, no Parque Nova Carioba, um coqueiro caiu sobre um Nissan Versa de cor branca. A parte traseira do carro ficou danificada. Outro veículo, na Avenida Nina Rodrigues, no Vale das Nogueiras, também foi atingido por uma árvore.

Uma placa de publicidade de uma loja de roupas não aguentou a força do vento e cedeu na Avenida Henrique Roberto Guilherme Alberto Brechmacher, no Jardim Brasil, na região do Antônio Zanaga. Um poste também foi atingido. A Defesa Civil foi até o local e isolou a área.

Placa de loja de roupas cedeu com a força do vento no Jardim Brasil – Foto: Defesa Civil de Americana/Divulgação

Foram registrados pontos de alagamento na região do portal de entrada da cidade, principalmente nas avenidas Antonio Pinto Duarte e da Saúde, bem como nas ruas Orlando Dei Santi e São Gabriel. Porém, a água foi escoada rapidamente e não foi necessário interditar as vias.

Chuvas devem continuar nos próximos dias

Conforme o LIBERAL noticiou nesta segunda (19), o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, divulgou uma previsão na qual aponta para um período chuvoso e com temperaturas elevadas até o final deste mês de fevereiro na região.

Os 10 dias que restam do mês serão marcados por céu nublado e chuvas frequentes, podendo ocorrer a qualquer momento do dia, especialmente na madrugada e a partir da tarde. Essas chuvas podem ser persistentes ou regulares, com potencial para temporais caracterizados por chuvas intensas e volumosas, descargas elétricas e rajadas de vento.