Temperaturas devem subir antes de nova frente fria

O frio que chegou à região no final de semana e fez os termômetros marcarem 8,8°C na manhã desta segunda-feira em Americana tende a ceder ao longo da semana.

De acordo com o Cepagri da Unicamp, nesta terça-feira as mínimas ainda ficam próximas do registrado na segunda-feira, girando entre 8°C e 9°C. Mas ao longo do dia as máximas aumentam, podendo chegar a 20°C.

“O vento mais forte pode reforçar a sensação de frio, mas a partir de quarta-feira, as temperaturas vão subindo gradativamente”, explicou o meteorologista do Cepagri, Bruno Kabke Bainy.

CHUVA. A nebulosidade deve aumentar, e no sábado uma nova frente fria chega. O sistema deve ficar estacionário no Estado, provocando chuva recorrente ao longo do final de semana. “Não há indicativo de queda de temperatura subsequente à chuva, como aconteceu agora. Pode chover entre sábado e segunda-feira, e depois a frente fria segue para o oceano, então não teremos queda de temperatura”, indicou o meteorologista.

Bruno ponderou que a sensação térmica pode ser mais amena nos dias com mais nebulosidade e chuva, mas assim que o sol retornar a temperatura vai voltar a subir.