Temperaturas despencam na região no fim da semana

No domingo, Americana poderá registrar 10º C nos termômetros com máxima de 25º C

Entre quinta e sexta-feira, começa a entrar o ar de origem polar, com ventos mais intensos - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os termômetros das cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) devem baixar no fim da semana e as temperaturas podem chegar a 10º C no próximo domingo, dia 17. De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, o frio que vai atingir a região é causado por uma frente fria que chega hoje (12) no sul do país.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo informações do meteorologista do Cepagri, Bruno Kabke Bainy, a frente fria está atuando entre Argentina e Uruguai e vai chegar no sul e, conforme ela avança, vai alinhar um canal de umidade sobre São Paulo.

“É um elemento fundamental para determinar a condição de chuva e temporais no estado paulista. Dessa forma, já hoje e também ao longo da quarta-feira teremos condições para pancadas de chuva e temporais generalizados em todos os setores do estado”, comentou o especialista.

O clima frio, no entanto, deverá fazer sua passagem na quinta-feira, quando a cidade poderá ter nebulosidade e chuvas mais contínuas. Ainda de acordo com o meteorologista, entre quinta e sexta-feira, começa a entrar o ar de origem polar, com ventos mais intensos que transportam um ar mais frio para a região. “Uma vez que a frente fria fará uma passagem mais continental, teremos maior influência do ar frio. A expectativa é que será um declínio acentuado nas temperaturas, e mais persistente”, concluiu Bruno.

Em Americana, de acordo com o site Climatempo, na sexta-feira, a temperatura máxima terá o menor valor, atingindo 23º C. Já no domingo, a temperatura mínima é de 10º C, a menor do final da semana.

14/04 – Quinta-feira

Mínima: 17º

Máxima: 25º

80% de chance de chuva

Sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo

15/04 – Sexta-feira

Mínima: 14º

Máxima: 23º

0% de chance de chuva

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol.

16/04 – Sábado

Mínima: 12º

Máxima: 24º

0% de chance de chuva

Sol com algumas nuvens. Não chove.

17/04 – Domingo

Mínima: 10º

Máxima: 25º

0% de chance de chuva

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: Climatempo em Americana