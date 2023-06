Temperatura deverá subir durante feriado e período da Festa do Peão

A temperatura deverá subir para o feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (8), e para os primeiros dias da 35ª Festa do Peão de Americana, que terá início na sexta (9). De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, a máxima pode chegar a 28°C ao longo do final de semana.

Temperaturas máximas devem subir neste feriado – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Apesar da crescente na temperatura máxima, a mínima segue baixa e parte dos 12°C. A partir de quinta, a previsão do centro é de céu claro predominante até o fim de semana, com temperaturas em elevação gradual. No feriado, a expectativa é de uma variação entre 12°C e 25°C. Já para o início da Festa do Peão, a máxima continuará aumentando e deverá ter seu ápice no domingo, com 28°C.

O Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), por sua vez, confirma a tese de a temperatura aumentar.

Na sexta-feira, o centro prevê uma mínima de 13°C e máxima de 28°C. No sábado, a crescente segue com mínima estipulada em 15°C, podendo chegar a 30°C ao longo do dia. No domingo, por fim, a menor temperatura se mantém e a máxima aponta para 29°C.

A previsão ainda aponta para uma baixa probabilidade de chuva para o fim de semana. O Cepagri não indica possibilidade de precipitações, nem mesmo de forma isolada, enquanto o Cptec prevê que existe 5% de chance de chover de quinta a domingo.

