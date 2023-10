Temperatura deve cair 10°C até o fim de semana em Americana e região

Há ainda a possibilidade de temporais; no sábado e domingo, termômetros não devem passar de 22º

Moradores de Americana e região devem se preparar para um feriado prolongado de temperaturas amenas e possibilidade de chuvas com temporais. As máximas devem cair até 10ºC até o fim de semana.

De acordo com Ana Avila, pesquisadora do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), a partir desta quinta-feira (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida, haverá a chegada de uma nova frente fria.

Região pode ter chuvas nos próximos dias – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A mudança climática está prevista para ocorrer entre esta quinta e sexta-feira, trazendo a perspectiva de chuvas mais significativas e até mesmo a ocorrência de temporais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Hoje, as máximas chegaram a 32ºC. Para esta quinta, a previsão aponta para temperaturas amenas, variando em torno de 28ºC. À medida em que a frente fria se estabelece, as temperaturas devem diminuir nos próximos dias.

Na sexta-feira, a expectativa é que as temperaturas atinjam cerca de 24ºC. Já no sábado e domingo, a máxima não deve ultrapassar aproximadamente 22ºC, com mínimas em torno de 17ºC.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A pesquisadora esclarece que essas variações na temperatura são resultado da chegada de uma massa de ar frio à região.

Frentes frias que se originam no Sul do País geralmente trazem chuvas intensas ao Rio Grande do Sul e, à medida em que se deslocam, provocam mudanças climáticas consideráveis nas áreas que atravessam.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A presença de uma área de baixa pressão na região também favorece a formação de nuvens densas, contribuindo para as condições climáticas observadas.

Confira a previsão do tempo para Americana e Região

Quinta-feira

Máxima de 28º

Mínima de 18º

Sexta-feira

Máxima de 24º

Mínima de 17º

Sábado e domingo

Máxima de 22º

Mínima de 17º

Fonte

Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)