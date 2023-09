Temperatura alcança 40°C pela 4ª vez desde 2015 em Americana

A estação meteorológica do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) em Americana registrou neste domingo (24), por volta das 15 horas, a máxima de 40°C. Essa foi a 4ª vez desde 6 de novembro de 2015, data em que o centro iniciou as medições, que a cidade alcançou pelo menos 40°C.

Calor deve seguir até pelo menos esta quinta=feira (28) em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

As outras três oportunidades aconteceram em 7 e 8 de outubro de 2020 com 41°C e 41,3°C, respectivamente, e em 22 de setembro de 2021, com 41°C. Portanto, o último domingo foi o 4º dia mais quente da série histórica do Ciiagro.

Além disso, os 40°C estabeleceram um novo recorde neste ano, já que este registro superou os 38°C verificados na última sexta-feira (22).

A temperatura média também foi a maior de 2023, sendo a única a superar a casa dos 30°C (31,6°C), e a quinta maior desde 2015.

Os recordes se devem, principalmente, às temperaturas verificadas nos períodos da tarde e noite.

Das 12 às 18 horas, a máxima oscilou entre 36°C e 40°C. Por sua vez, das 18 horas à meia-noite, os termômetros marcaram entre 28,8°C e 36,4°C.

Era esperado

Conforme o LIBERAL noticiou em 19 de setembro, a expectativa era de que o pico da onda de calor fosse visto neste domingo.

Isso se deve a um bloqueio na atmosfera entre o Paraguai e o estado do Mato Grosso do Sul, responsável por impedir o avanço de frentes frias.

Além de aumentar as temperaturas, o bloqueio afetou a umidade do ar, que chegou na tarde de domingo a 14,5%, considerado preocupante à saúde.

Nos próximos dias, a previsão é de que a umidade continue baixa, o que demanda cuidados com a exposição direta à radiação solar.

Já o calor deve seguir até quinta (28), quando há a expectativa de chuvas e da chegada de uma frente fria — que terá curta passagem.

Até lá, Americana e região têm mínimas previstas de 23°C e 25°C e máximas de 38°C e 37° na terça (26) e na quarta (27), respectivamente.