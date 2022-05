Temor reverencial e figura paterna: vítimas de Padre Leandro tinham características em comum

A sentença da Justiça de Araras que condenou, nesta quinta-feira (19), o padre Pedro Leandro Ricardo, ex-reitor da Basílica Santo Antônio de Americana, a 21 anos de prisão, traz detalhes sobre a maneira como o religioso e as vítimas se comportavam diante dos abusos sexuais.

A acusação do Ministério Público, feita em dezembro de 2019, apontou que Leandro teria abusado sexualmente de quatro adolescentes em episódios distintos que ocorreram entre 2002 e 2006, quando era pároco na cidade de Araras. O padre nega, fala em perseguição e a defesa diz que ira recorrer da sentença.

Entre as vítimas, havia ao menos dois pontos em comuns: eram parte de famílias estruturalmente frágeis e tementes à posição de Leandro na igreja, tido como um líder da comunidade na época e visto, de certa forma, como figura paterna.

“Todas provinham de um lar desestruturado, carente e humilde”, escreveu o juiz Rafael Pavan de Moraes Filgueira, autor da sentença.

Segundo o juiz do caso, os depoimentos de testemunhas de acusação apontam para uma evidente posição de ascendência que Leandro exercia sobre a comunidade local, da Paróquia São Francisco de Assis, mas, em especial, sobre as vítimas, “escolhidas a dedo ante a ausência de núcleo familiar estruturado, o que era de conhecimento do denunciado [Leandro]”.

“As vítimas não eram fruto do acaso. Ao revés, eram cuidadosamente escolhidas pelo réu que, ciente do poder reverencial que ostentava, por ser padre e, nesta qualidade, ante a ausência de lar estruturado, assumir o papel de figura paterna, delas se aproveitava para satisfação de sua lascívia”, traz a sentença.

Uma das vítimas, adolescente, afirmou que via Leandro como a figura de um pai, já que o pai biológico era separado da mãe. Outra vítima, também adolescente, afirmava ser carente da figura paterna, já que o pai era alcoólatra e implicante.

Leandro foi condenado por abusos contra essas duas vítimas. Outras duas, que envolveram casos em que o padre teve a punição extinta, também relatavam situações semelhantes. Uma delas afirmou ter sido expulsa de casa. Outra, sofreu com a negligência do pai após a separação da mãe.

“Assim, o réu sabia exatamente dos cenários caóticos vividos pelas vítimas e, aproveitando-se de sua autoridade religiosa, sentia-se livre para agir do modo que quisesse, sabendo que não seria questionado ou enfrentado”, traz a sentença.

A decisão cita ainda o chamado “temor reverencial”. Em depoimentos, vítimas relataram como o padre as tratava quando rebatiam as investidas, sendo excluídas ou deixas de lado de funções paroquiais.

Em um dos casos, uma vítima, ao negar uma tentativa de abuso do padre, disse ter ouvido do pároco que, se contasse para alguém, prejudicaria seu irmão, que era seminarista à época.

A Justiça concluiu que Padre Leandro valeu-se de sua “posição sacerdotal, de sua boa reputação à época e da força religiosa, para perpetrar os abusos relatados nos autos”.

Procurado pelo LIBERAL, o advogado de Leandro, Paulo Henrique de Morares Sarmento, afirmou que a defesa irá recorrer.

“A sentença, guardado o respeito ao magistrado, é carente de fundamentação e não teceu linha acerca das provas produzidas pela defesa, sendo assim desconexa da verdade. Iremos recorrer da mesma com a certeza de sua reforma junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comprovando a inocência de nosso cliente”, afirmou.