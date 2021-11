Tela de proteção em apartamentos passa em primeira discussão

29 out 2021 às 08:12 • Última atualização 29 out 2021 às 09:27

Vereadores de Americana aprovaram por unanimidade, em primeira discussão, nesta quinta-feira (28), projeto de lei do parlamentar Wagner Rovina (PV), que obriga as construtoras a entregar os novos apartamentos e unidades habitacionais com mais de um pavimento já com redes e telas de proteção nas janelas, varandas e sacadas.

O morador, no entanto, poderá escolher se quer a proteção ou não, mas a construtora deverá oferece-la e em caso de descumprimento será aplicada uma multa de 1% do valor do contrato por unidade habitacional em situação irregular que dobrará de valor 30 dias após a primeira autuação.

Caso se recuse a colocar telas de proteção, o proprietário terá que assinar um termo de responsabilidade.

Pelo projeto, os novos empreendimentos, prédios e apartamentos devem instalar as telas sem nenhum custo ao comprador, inclusive nas janelas dos banheiros e áreas de serviços, de manutenção e de sistema de ar condicionado.

No caso de janelas basculantes, as redes de proteção ou equipamentos similares poderão se substituídas por dispositivo que limite a abertura em 15 centímetros.