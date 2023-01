Tecnotêxtil já tem pelo menos 100 expositores de oito países

Evento acontecerá na Fidam, sempre das 14h às 21h, numa estrutura de 8,5 mil metros quadrados - Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A 6ª Tecnotêxtil Brasil, que vai movimentar Americana entre os dias 7 e 10 de março, já tem garantidos ao menos 100 expositores de 250 marcas de oito países: Brasil, Paquistão, Estados Unidos, Colômbia, Holanda, Índia, Turquia e China.

No entanto, apesar do número de participantes confirmados, ainda há espaços expositivos disponíveis, conforme a organização informou nesta quinta-feira.

As empresas que atuam no segmento têxtil e de confecção devem reservar sua participação por meio de inscrição no site tecnotextilbrasil.com.br.

“A Tecnotêxtil é um evento muito importante, com participação de empresas nacionais e internacionais de grande porte. E essa é uma excelente vitrine para os empresários que atuam ou oferecem produtos e serviços para a área têxtil e de confecção”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, via assessoria.

O evento acontecerá na Fidam (Feira Industrial de Americana), sempre das 14h às 21h, numa estrutura de 8,5 mil metros quadrados.

Haverá exposição de produtos e serviços como máquina de costura e de bordado, máquina de corte, enfestadeira, fios, teares, tintas e substratos para impressão, máquina de impressão digital, acessórios, aviamentos, tags e etiquetas, malhas, peças, auxiliares químicos, software e energia solar.

A 6ª Tecnotêxtil Brasil terá uma conferência com palestras e espaço Startup Corner On the Road, que vai apresentar soluções inovadoras.

A organização destaca a importância da região de Americana, que concentra ao menos mil empresas têxteis e 2,5 mil confecções, e é responsável por 2,9% do faturamento nacional do setor.