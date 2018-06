Técnico do Rio Branco ajuda a deter suspeito de roubo

O técnico do time Sub-20 do Rio Branco, Lucio Borges, ajudou na detenção de um homem que teria roubado a bolsa de uma mulher, na tarde desta segunda-feira (25). O treinador viu o delito e conseguiu cercar o suspeito, que acabou detido por um policial militar à paisana. O caso aconteceu no bairro São Domingos, em Americana.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O crime ocorreu perto de um supermercado. Segundo uma testemunha ouvida pela reportagem, o ladrão estava de bicicleta quando pegou o pertence da vítima. Lucio, que estava com o uniforme do Tigre, foi atrás do sujeito e o encontrou na Rua Grécia.

Cercado pelo treinador, o acusado partiu para cima dele com a intenção de agredi-lo. Nesse momento, o policial à paisana apareceu no local e rendeu o suposto assaltante.

Na sequência, uma equipe da PM (Polícia Militar) encaminhou o detido para a CPJ (Central de Polícia Judiciária). Até às 20 horas desta segunda, a Polícia Civil ainda registrava o boletim de ocorrência. A corporação informou ao LIBERAL que vai determinar a prisão do suspeito. Procurado pela reportagem, Lucio disse que não iria se manifestar sobre o caso.