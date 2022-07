Operação ‘Luz na Infância 9’ prende técnico de informática em Americana

Peritos criminais encontraram uma pasta de arquivos, contendo vídeos de sexo explícito de crianças, com data recente

Notebook e HDs com materiais de pornografia foram apreendidos (Divulgação/Polícia Civil)

Um técnico de informática de 40 anos foi preso, no bairro São Manoel, em Americana, nesta quinta-feira, por policiais Civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e agentes do IC (Instituto de Criminalística), durante a operação internacional “Luz na Infância 9”. Na casa do alvo os policiais apreenderam notebook e materiais de pornografia com crianças a partir de 2 anos.

O delegado da DIG, José Donizete de Melo explicou que, inicialmente, nos arquivos encontrados nos dispositivos havia muitas fotos de crianças pequenas. “Conseguimos identificar indícios de que as fotos aparentavam ser de outro país. Mas eram divulgadas em determinados sites. No caso do investigado em Americana, constatamos que ele armazenava os materiais, mas durante a perícia será comprovado se também compartilhava”, relatou.

O suspeito foi conduzido à sede da delegacia especializada para prestar depoimento e encaminhado a unidade prisional. Ele vai responder por armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, de acordo com o artigo 241-B do ECA (Estatuto da Criança e Adolescente), que prevê pena de reclusão de um a quatro anos, e multa. Caso se comprove que também divulgava as fotos ou vídeos, a pena pode chegar a oito anos.

Investigação continuará para identificar outros envolvidos (Divulgação/Polícia Civil) – Foto:

AÇÃO. O objetivo da operação foi identificar os envolvidos em crimes, simultaneamente no Brasil, Estados Unidos, Argentina, Panamá, Equador, Paraguai, Costa Rica, em um total de 163 mandados de buscas e apreensão, dos quais 74 ocorreram em estados brasileiros, incluindo 43 em São Paulo.

Segundo a Polícia Civil o imóvel do suspeito foi cercado e ele acabou detido enquanto dormia. No interior os peritos criminais encontraram uma pasta de arquivos, contendo vídeos de sexo explícito de crianças, com data recente. Ainda foram apreendidos disco rígido, pen drive e aparelhos celulares.

No total, 800 agentes autuaram nos cumprimentos dos mandados judiciais. A investigação continuará a ser realizada pela Polícia Civil, por meio da troca de informações entre estados e países na tentativa de identificar e prender outros envolvidos no esquema.