Técnicas em enfermagem de escolas municipais reclamam de atraso no pagamento

Funcionárias terceirizadas estão sem receber as férias, vencidas em dezembro, e parte do salário neste mês

Secretaria Municipal de Educação afirmou que os pagamentos à empresa estão em dia - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Cerca de 15 técnicas em enfermagem terceirizadas, que atuam em escolas municipais de Americana, reclamam do atraso do pagamento das férias vencidas em dezembro do ano passado, além do recebimento parcelado do salário neste mês.

As profissionais afirmam que essa não é a primeira vez que enfrentam esse tipo de situação. A Prefeitura de Americana diz que os pagamentos à empresa estão em dia.

De acordo com uma das funcionárias, elas entraram em período de férias junto com as crianças e devem retornar ao trabalho em 26 de janeiro. No entanto, o pagamento correspondente às férias de dezembro ainda não foi efetuado.

A técnica em enfermagem ressalta que a questão não se limita ao atual atraso e menciona recorrentes problemas relacionados ao pagamento de salários e benefícios, como vale-transporte e alimentação. “Todo mês é a mesma coisa”, desabafou.

Outra colaboradora informou que nesta quinta-feira elas receberam apenas uma parte do salário referente a dezembro, sem qualquer sinal do pagamento das férias.

O Grupo Suporte, que se apresenta como pioneiro na terceirização de mão de obra e atua em mais de 150 municípios no Estado de São Paulo, não atendeu às tentativas de contato do LIBERAL.

A Secretaria Municipal de Educação, por sua vez, afirmou que os pagamentos à empresa estão em dia e que não recebeu nenhuma reclamação de funcionários em relação ao problema apresentado.

A pasta diz ainda que, caso algum funcionário da empresa esteja enfrentando esse tipo de problema, que oficialize a reclamação por meio de protocolo, para que a secretaria notifique a empresa e busque uma solução.