Tecelão é atropelado na Rodovia Anhanguera

Motorista que atropelou o homem fugiu do local sem prestar socorro

Um tecelão de 55 anos foi atropelado na Rodovia Anhanguera, na altura do km 124, em Americana, na noite desta quinta-feira (18). Ele foi levado em estado grave ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

De acordo com dados do boletim de ocorrência, o tecelão trafegava com sua bicicleta na rodovia, por volta e 18h45. Ele estava na terceira faixa de rolamento quando foi atropelado por um veículo.

Ele teve suas pernas esmagadas e, segundo informações da PM (Polícia Militar), o motorista que o atropelou foi embora sem prestar socorro.

Devido a gravidade da vítima, ele foi transportado por uma unidade de resgate da CCR Autoban, administradora da rodovia, até o Hospital Municipal de Americana.

Segundo o hospital, o paciente passou por cirurgia e foi encaminhado à UTI.