Teatro Municipal Lulu Benencase reabre com programação musical

O Teatro Municipal Lulu Benencase, de Americana, foi reinaugurado na noite desta quarta-feira com uma programação musical. O espaço estava fechado pela pandemia de Covid-19 e nesse período passou por melhorias.

O palco do teatro cedeu durante a apresentação de uma escola de dança em novembro de 2019. Foi firmado então um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) entre a prefeitura e o MP (Ministério Público), em que o município se comprometeu a reforçar a estrutura. Uma empresa fez um laudo técnico em 2020 indicando as melhorias necessárias.

A obra, que teve custo de R$ 165 mil, consistiu em reforço da estrutura metálica e das vigas de sustentação, adequação do guarda-corpo da escada caracol e da passarela sobre a parte frontal do palco, entre outras recuperações. Em paralelo, a caixa de energia do teatro passou por manutenções, que custaram R$ 40 mil. O investimento total foi de R$ 205 mil.

“O Corpo de Bombeiros já nos deu o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), o palco está bem seguro, a caixa de energia reformada. Está tudo em ordem para abrir as portas aos espetáculos”, disse a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

PROGRAMAÇÃO. A agenda já está aberta para apresentações. Em 26 de abril, o espaço recebe a exibição do filme-documentário “Escola de Goleiros – Nascidos para Defender”. No dia 30 de abril, a Orquestra Sinfônica de Americana sobe ao palco para apresentar obras inéditas do compositor Antonio Carlos Carvalho. O espetáculo, chamado “Concerto Jazz Day”, faz parte da programação do Juca Jazz Festival.

A secretária contou que, a partir do anúncio da data de reabertura do local, o teatro começou a receber os pedidos de apresentações.

“Uma comissão está reunida para verificar os pedidos de maio, que já estão sendo feitos. Estou aqui na Cultura há 31 anos e já participei de quatro reaberturas do Lulu, então é normal que nesse momento a demanda comece a surgir. A procura é muito grande e agora os espetáculos com certeza retornarão”, declarou Marcia.

O prefeito Chico Sardelli (PV) lembrou que as obras tiveram início na gestão do ex-prefeito Omar Najar (MDB), quando a Sectur era comandada pelo então secretário Fernando Giuliani.

“A cidade começa a voltar ao seu normal. Reinauguramos um marco da cultura americanense, que é o Teatro Municipal. Estou muito feliz e gostaria de parabenizar a secretária Marcia, e em nome dela todos os profissionais da cultura que não mediram esforços para que chegássemos à reabertura”, declarou o prefeito.