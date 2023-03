TCU multa Diego De Nadai em R$ 40 mil por omissão em contas

O TCU (Tribunal de Contas da União) multou o ex-prefeito de Americana, Diego de Nadai, em R$ 40 mil por omissão no dever de prestar contas de recursos repassados pelo governo federal. A decisão foi publicada na terça-feira, no Diário Oficial da União.

A prefeitura havia recebido R$ 1,65 milhão entre 2011 e 2012, quando Diego exercia o cargo de chefe do Executivo. Tratava-se de um convênio para a realização de obras referentes a duas creches, sendo uma no Philipson Park e a outra no Jardim Santo Antônio.

Segundo o TCU, não existem elementos que permitissem concluir por uma possível “boa-fé” de Diego ou que excluíssem a culpa dele. O tribunal também aponta que o ex-prefeito não se manifestou sobre o caso quando procurado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O processo também apurava a conduta de seu sucessor, Omar Najar. Porém, de acordo com a decisão, Omar teve suas suas justificativas acolhidas pelo TCU e comprovou a devolução integral do valor que havia sido repassado ao município, conforme o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) havia solicitado.

O tribunal enviou cópia da decisão ao TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e também à Câmara de Americana para adotarem medidas que considerarem cabíveis, devido uma “potencial lesão aos cofres municipais”, até porque o município devolveu o dinheiro atualizado monetariamente e acrescido dos juros. Procurado pela reportagem, Diego não se manifestou sobre este assunto.