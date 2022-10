TCE-SP determina que edital para contratação de OS em Americana seja alterado

O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) determinou, na última quarta, que a Prefeitura de Americana promova adequações no edital do chamamento público para contratação da OS (Organização Social) que vai gerir o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Cillos.

Na ocasião, o conselheiro Renato Martins Costa acolheu parcialmente a impugnação feita por uma pessoa interessada no processo, travado desde 7 de setembro, por determinação do TCE.

Na quarta, o tribunal mandou a administração reavaliar os índices de liquidez e solvência, rever a estipulação de visita técnica, ampliar a forma de comprovação do vínculo entre o profissional e a entidade, e excluir a exigência de prova de regularidade fiscal perante o município.

A prefeitura comunicou que “a comissão especial de seleção de organizações sociais irá se reunir para realizar as adequações do edital, de forma a atender aos apontamentos feitos pelo TCE”.