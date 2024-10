TCE julga como regulares as contas de 2022 da Gama

Sede da Gama, na região central de Americana; corporação investigou caso - Foto: Marília Pierre/Prefeitura de Americana

O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado) julgou como regulares as contas da Gama (Guarda Municipal de Americana) referentes ao ano de 2022. Essa é a primeira vez desde 2006 que o órgão classifica as contas da guarda dessa forma.

Na decisão, o auditor Josué Romero alega que a maior parte dos apontamentos feitos ao longo do relatório de fiscalização do TCE não estão ao alcance da Gama, que depende de outros setores do município como a Secretaria da Fazenda, por exemplo.

O auditor ainda complementa que a Gama cumpriu com as exigências relacionadas à transparência e que justificou de forma devida pontos que precisavam ser esclarecidos.

De acordo com o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva, a regularidade nas contas se deu com trabalho conjunto entre secretarias. Além disso, afirmou que quando assumiu o cargo, em 2021, haviam apontamentos herdados de tempos anteriores.

“Mesmo com o período da pandemia, foi possível equacionar as questões com o trabalho conjunto com as demais secretarias da prefeitura, como Fazenda, Negócios Jurídicos e Governo, permitindo ajustes no orçamento e alterações na legislação com o envio de proposituras à câmara”, explicou.