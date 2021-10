Taxistas sofrem com alta do combustível, mas resistem em Americana

02 out 2021 às 14:06

Apesar da alta do combustível, os taxistas resistem em Americana. Segundo a prefeitura, Americana possui 117 motoristas licenciados a ter táxi na cidade. Conforme apurado pela reportagem, cerca de cem seguem rodando na cidade. Os motoristas relataram a batalha diária ao LIBERAL.

Valdenir, que tem ponto no HM, e vai aderir à aplicativo – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Valdenir Rodrigues da Silva tem 65 anos e um ponto de táxi no Hospital Municipal de Americana desde 2004. “O lucro está a cada dia menor, porque o combustível vai subindo e eliminando o lucro. Quanto mais você anda, mais você gasta, e menos você ganha”, diz.

Ele encontrou uma forma de tentar escapar das dificuldades. “Estamos aderindo a um aplicativo que estão criando, em que vamos trabalhar com o valor do taxímetro. Acredito que na próxima semana já teremos dois ou três carros funcionando. Vai ajudar a gente. A pessoa não vai precisar ir até o ponto de táxi”, aponta.

Edvaldo Sperandio, de 60 anos, tem ponto de táxi na rodoviária há 22 anos. “Estamos aguentando ainda, mas está difícil. O problema é o custo do combustível, do óleo, da manutenção do carro”.

Os taxistas de Americana estão há cinco anos sem reajuste e já nem pedem mais para a prefeitura. “Estamos segurando o preço para ver se conseguimos competir melhor. Os aplicativos têm muitas vantagens. Não precisam de alvará, não pagam imposto”, desabafa.

“Acredito que ninguém parou, estão todos rodando e resistindo. A maioria é aposentado né, acaba sendo uma forma de sobrevivência”.

Dependendo do dia, Edvaldo consegue fazer oito corridas por dia. “Depende muito do movimento na rodoviária”, explica.

Gilberto José Cordeiro, tem 72 anos, e é taxista em Americana há 49 anos. Ele está desde 1981 no ponto da Praça Herman Muller, no Centro. “O álcool estava menos de três reais, agora tá a R$ 4,50 o litro. Todos os taxistas abastecem com álcool. Esse aumento pesa bem”, reforça.

Para ele, a confiança é um ponto a favor para manter os clientes. “O pessoal mais velho sente segurança com o táxi. Se a pessoa esquece algo dentro do carro ao pegar um Uber, ela não acha mais o motorista. O taxista você sabe onde encontrá-lo”, aponta.

Apesar das dificuldades, Gilberto resiste. “Aqui no Centro não dá para reclamar não, tem lugar da cidade que é pior. Aqui dá pelo menos para pagar as contas”, finaliza.